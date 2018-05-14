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'Kudüs, Filistin’in başkentidir, bunu İslam dünyası olarak biz böyle biliyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kudüs, Filistin’in başkentidir, bunu İslam dünyası olarak biz böyle biliyoruz” dedi.

Kudüs, Filistinin başkentidir, bunu İslam dünyası olarak biz böyle biliyoruz

14 Mayıs 2018 02:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türken Vakfı’nın İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlediği akşam yemeği öncesi bir konuşma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında ABD’yi eleştirerek “Şimdi bir adım atılıyor. Nedir, Kudüs İsrail’in başkenti olacakmış. Başta ABD olmak üzere Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyacaklarmış. Ne olarak tanırsanız tanıyın, Birleşmiş Milletler’de bunun oylaması yapıldı. 128 ülke tavrını çok açık net bir şekilde ortaya koydu. Yanınızda derme çatma 7-8 tane ülke ile bir yerleri buldunuz. O da yaptığınız telefon görüşmelerinin haddi hesabı yok. Ben size şu kadar para veriyorum. Öyleyse oyunu şu istikamette kullan, demek sureti ile adımlar attınız, istediğiniz kadar atın. Bir defa Kudüs, hele hele Doğu Kudüs Filistin’in başkentidir. Bunu İslam dünyası olarak biz böyle biliyoruz” diye konuştu.  

 

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