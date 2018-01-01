Kudüs için yola çıktı

Kudüs'e yürüyerek gitmek için İstanbul'dan yola çıkan Nurettin Koç, Kızılcahamam'a ulaştı. Geceyi Kızılcahamam'da geçiren ve yürüyüşüne sabah devam eden Nurettin Koç'a ilçede eşlik edenler oldu. Koç, hedefinin öncelikle Hatay'a ulaşmak olduğunu, daha sonra Kudüs'e devam etmeyi amaçladığını söyledi. Filistin bayrağı ve sırt çantasıyla yürüyüşünü sürdüren Nurettin Koç, "Kudüs'te, Filistin'de yıllardır bir zulüm yapılıyor. Bir insan olarak bu zulme karşı ne yapabilirim diye düşündükten sonra bunu yapabilirim ve yola çıktım” dedi.

Koç sözlerine şöyle devam etti:

“Bir arkadaş ben yola çıktıktan sonra. Beni Yolda durdurdu, 10 yıldır tanışırız, hiçte akıllı mantıklı bir şey yapmıyor sun dedi. Bende ona ben duygusal biriyim duygularım bunu söylüyor. Allah rızası için yola çıktım. Ben YOLDAYIM dedim. Sende aklın mantığın ne diyorsa onun gereğini yap dedim. Elimden gelen budur. Yol boyu Müslümanlar soruyor amacınız ne diye, amacım Allah rızasını kazanmaktır, 2 ay evimden çocuklarımdan ayrı kalacağım. Sponsor kabul etmedim hiç bir vakıf dernek adına çıkmadım. Para kabul etmiyorum. Sadece misafir etmeleri ve yemek vermelerini kabul ediyorum.”

Uğur Demirbaş