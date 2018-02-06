Kudüs için yola çıktı, Hatay’a ulaştı

Kudüs’e yürüyerek gitmek için İstanbul’dan yola çıkan Nurettin Koç, Hatay’a ulaştı. Akşam saatlerinde Hatay’a ulaşarak geceyi geçirecek olan Nurettin Koç, gerekli izinlerin alındıktan sonra yürüyüşüne devam edeceğini belirtti. Koç, Filistin bayrağı, Türk bayrağı ve sırt çantasıyla başlattığı yürüyüşün 51’inci gününde Hatay’a ulaştığını söyleyerek “O yüzden mazlumların yalnız olmadığını onlara bu eylemimizle hatırlatmış oluyoruz” ifadesini kullandı.

Anadolu Gençlik Derneği ve Türkiye Gençlik Vakfı tarafından karşılanan Nurettin Koç, Amerika’nın zulüm üretme üssü olduğunu kaydederek “17 Aralık Pazar günü İstanbul’dan başlattığımız ‘Kudüs için Filistin’e destek, İsrail’e protesto’ yürüyüşümüzün 51. gününde Hatay merkeze ulaştık. Öncelikle bana bu imkanları veren Rabbime hamd ediyorum. 50 gündür görüşmediğim aileme ve çocuklarıma selam göndermek istiyorum. Onlara teşekkür ediyorum. Bugüne kadar sahiplenen bütün Müslümanlara bütün insanlara teşekkür ediyorum. Biz biliyoruz ki, insan fıtratında zulme karşı durmak vardır. Ben geldiğim bütün şehirlerde bunu gördüm. Ama zulme karşı olmamızı eyleme dökmekte biraz zorlanıyoruz. Ben bunu birçok insanda müşahede ettim. O yüzden biz inanıyoruz ki, her insan bir şey yapabilir. Yeter ki o şeyi tespit edin” diye konuştu.

Koç, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Herkes kendi makamını, kendi mesleğini, kendi kulvarına göre zulme göre bir şey yapabilir. Ben buna inanıyorum ve bunu yaptım. İnşallah diye düşünüyorum. O yüzden mazlumların onlara tekrar yalnız olmadığını bu eylemimizle hatırlatmış oluyoruz. Zalimlere de mazlumların kardeşleri olduğunu da tekrar hatırlatıyoruz. O yüzden diyoruz ki, İsrail başından beri vurguladığımız gibi ancak zulmün başkenti olabilir. Çünkü ona bu yakışır. Amerika, zulmü üretme üssüdür. Biz bunu da görüyoruz. Çünkü insanlığa verdiği zarardan bunu anlıyoruz. İnşallah izin çıkarsa yarın Valiliğe gideceğiz. Sınıra kadar gitmek istiyorduk. Başından beri onu vurguluyorduk. İzin alabilirsek sınıra kadar, ondan sonrası içinde biz talebimizi ileteceğiz ama izin verilmeyecek gibi görünüyor. Verilmezse Reyhanlı’da sonlandıracağız. Pratik olarak bir nokta koyacağız ama gönlümüzde bu bir virgül olarak kalacak inşallah bu noktayı Kudüs’te koyarız”

Satuk Buğra Güney

