Dr. Azmi Erkan, Kudüs Kandilleri Kalkınma ve Yardımlaşma Derneğinin Kudüs şehrinin tüm boyutlarıyla gelişimine katkıda bulunmak amacıyla 2011 yılında kurulduğunu belirtti. Türkiye, Kudüs ve diğer ülkelerde bulunan sivil toplum kuruluşları ile beraber yürüttükleri eğitim, ekonomi, sağlık ve sosyal alanlardaki sayısız projeyi hayata geçirdiklerini belirten Erkan, “Kudüslü vatandaşların kendi topraklarında kalmalarını sağlamanın yanı sıra kimlik ve kültürlerinin korunması için çalışıyoruz. Bu konuda herkesten destek bekliyoruz.” dedi.

İhlas Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Av. Mehmet Okyay’ da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Müminler kardeştir” ayeti kerimesi mucibince Filistin, Gazze ve Kudüslülerle kardeş olduklarının altını çizdi. Okyay,” İhlas Vakfının da üyesi olduğu İDSB üyelerinin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada Kudüs’e maddi ve manevi desteklerini esirgemeyecektir.” dedi.

İhlas Vakfının 43 yıldan beri anne-babasına, vatanı ve milletine faydalı on binlerce genci yetiştirdiğini ve yetiştirmeye devam ettiğini söyleyen Okyay, “Bu faydalı hizmetlerimizi gören devletimiz, İhlas Vakfına “Kamu Yararına Çalışan Vakıf” statüsü verdi.” ifadelerini kullandı.

“Müslüman yaşadığı ülkenin kanunlarına uyar suç işlemez, Allahü Teala’nın emirlerine uyar günah işlemez.” sözlerini kendilerine düstur edindiklerini ifade eden Okyay, “Yurt içinde 38 öğrenci yurdu ile 3 bin 500, yurt dışında 17 öğrenci yurdu ile 500, toplamda 4 bin öğrenciye barınma hizmeti veriyoruz. 41 ülkeden gelen 330 civarında öğrenci de ülkemizde bulunan yurtlarımızda kalıyorlar. Yurt dışında da 14 ayrı ülkede faaliyet yürütüyoruz.” dedi.