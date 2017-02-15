Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Kudüs Kandilleri Birliğinden iş birliği çağrısı

Kudüs Kandilleri Birliğinden iş birliği çağrısı

Kudüs Kandilleri Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Dr. Azmi Erkan, İhlas Vakfı Başkanı Av. Mehmet Okyay’ı ziyaret ederek derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Kudüs Kandilleri Birliğinden iş birliği çağrısı

15 Şubat 2017 11:34

Dr. Azmi Erkan, Kudüs Kandilleri Kalkınma ve Yardımlaşma Derneğinin Kudüs şehrinin tüm boyutlarıyla gelişimine katkıda bulunmak amacıyla 2011 yılında kurulduğunu belirtti. Türkiye, Kudüs ve diğer ülkelerde bulunan sivil toplum kuruluşları ile beraber yürüttükleri eğitim, ekonomi, sağlık ve sosyal alanlardaki sayısız projeyi hayata geçirdiklerini belirten Erkan, “Kudüslü vatandaşların kendi topraklarında kalmalarını sağlamanın yanı sıra kimlik ve kültürlerinin korunması için çalışıyoruz. Bu konuda herkesten destek bekliyoruz.” dedi.
İhlas Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Av. Mehmet Okyay’ da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Müminler kardeştir” ayeti kerimesi mucibince Filistin, Gazze ve Kudüslülerle kardeş olduklarının altını çizdi. Okyay,” İhlas Vakfının da üyesi olduğu İDSB üyelerinin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada Kudüs’e maddi ve manevi desteklerini esirgemeyecektir.” dedi.

İhlas Vakfının 43 yıldan beri anne-babasına, vatanı ve milletine faydalı on binlerce genci yetiştirdiğini ve yetiştirmeye devam ettiğini söyleyen Okyay, “Bu faydalı hizmetlerimizi gören devletimiz, İhlas Vakfına “Kamu Yararına Çalışan Vakıf” statüsü verdi.” ifadelerini kullandı.

“Müslüman yaşadığı ülkenin kanunlarına uyar suç işlemez, Allahü Teala’nın emirlerine uyar günah işlemez.” sözlerini kendilerine düstur edindiklerini ifade eden Okyay, “Yurt içinde 38 öğrenci yurdu ile 3 bin 500, yurt dışında 17 öğrenci yurdu ile 500, toplamda 4 bin öğrenciye barınma hizmeti veriyoruz. 41 ülkeden gelen 330 civarında öğrenci de ülkemizde bulunan yurtlarımızda kalıyorlar. Yurt dışında da 14 ayrı ülkede faaliyet yürütüyoruz.” dedi. 

Etiketler: Azmi Erkan, Kudüs Kandilleri Birliği, Mehmet Okyay


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 3°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!