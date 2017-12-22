'Kudüs kararı dönüm noktasıdır'

KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Kudüs tasarısının 9’a karşı 128 oyla kabul edilmesini İhlas Haber Ajansına (İHA) değerlendirdi. Özgürgün, ABD’nin, Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesi ve büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararının, bölgeye ve Ortadoğu barışına dinamit atmak gibi olduğunu belirterek, “Daha önce de açıkladığım gibi, bu karar bütün bölgeyi kana bulayacak bir tetikleme aracıydı. ABD, çok yanlış ve anlayamadığım bir kararla bunu almıştı. Bu kararın, BM Genel Kurulunda geri dönmüş olması, bana göre bölgedeki bu gerilimi ve tansiyonu ortadan kaldırabilecek önemli bir gelişmedir” dedi.

“YENİ BİR DÖNEMİ BAŞLATACAK”

Dünya ülkelerinin ortaya koyduğu tavrın, ABD’yi yanlışından döndüren doğru bir karar olduğunu vurgulayan Başbakan Özgürgün, Kıbrıs’ın da bölgeye yakın olduğuna işaret ederek, bölgenin barış, huzur ve sükunete ihtiyacı olduğunu söyledi. Huzur ve sükuneti bozacak hareketlerin bölgede çok kan dökülmesine sebep olabileceğini kaydeden Özgürgün, BM Genel Kurulunun büyük bir çoğunlukla, ABD’nin Kudüs kararını geri çevirmesinin bütün dünyada yeni bir dönemi de başlatacağını söyledi.

Başbakan Özgürgün, sözlerine şöyle devam etti:

“Bildiğim kadarıyla ABD’nin Kudüs kararı, BM’den dönmüş ilk karardır. Yanında çok da ülke yok. ABD’nin en büyük başarısızlığı olarak gözüküyor. Bence bu karar, dünya tarihinde de bir dönüm noktasıdır, Ortadoğu’nun tarihinde de bir dönüm noktasıdır. Bugün gelinen nokta, memnuniyet vericidir. BM Genel Kurulu böyle önemli bir karar almıştır. İnşallah bu çeşit adımlar bir daha bölgemizde atılmaz. Çünkü Kıbrıs bölgeye çok yakın. Bölgedeki huzursuzluk şu ya da bu şekilde bize de sıçrayabilir diye düşünüyorum. İnşallah, bölgede istikrarı bozucu, barışı ortadan kaldırıcı adımlar atılmaz, kararlar alınmaz ve bir daha bu gerginlikler yaşanmaz”

“KIBRIS’TAKİ BARIŞ DİĞER BÖLGELERE DE ÖRNEK OLSUN”

Başbakan Özgürgün, hem bölgede hem dünyada barış ve huzura ihtiyaç olduğunu belirterek, “Bu barış, Türk Silahlı Kuvvetleri ve anavatan Türkiye sayesinde Kıbrıs’ta 1974’den beri yaşanıyor, var. Diğer bölgelerde de örnek olmasını temenni ediyorum” dedi.

KKTC Başbakan Özgürgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kudüs konusundaki çabalarının çok önemli olduğunu, çıkan kararda etkin olduğunu da sözlerine ekledi.

KKTC DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: “TASARININ 128 ÜLKE TARAFINDAN KABUL EDİLMESİNDEN MEMNUNİYET DUYDUK”

KKTC Dışişleri Bakanlığı da BM Genel Kurulunda Kudüs tasarısının kabul edilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakanlık, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısının ABD’nin açık baskı ve tehditlerine rağmen BM Genel Kurulunda 128 ülke tarafından kabul edilmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti. Açıklamada, “Bu kararla, bugüne kadar Kudüs konusunda BM tarafından anılan kararlara bağlılığını teyit eden uluslararası toplum, ABD yönetiminin aldığı uluslararası hukukla çelişen kararın meşruiyeti bulunmadığını göstermiştir” denildi.

Uluslararası toplumun sergilediği sağduyulu tutumun, İkinci Dünya Savaşı sonrasına oluşan koşulların şekillendirdiği BM Güvenlik Konseyinin yapısı üzerindeki tartışmaları güçlendirdiği kaydedilen açıklamada, “ABD yönetiminin aldığı bu yanlış kararı gözden geçirmesini ve Filistin meselesinin 1967 sınırları temelinde ve başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti’nin kurulması ile çözüme kavuşturulması yönünde katkı koymaya devam etmesini temenni ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

Yeni karar tasarısının İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı sıfatıyla Türkiye ve Arap Ligi Dönem Başkanı sıfatıyla Yemen tarafından sunulan ve ABD yönetimini söz konusu kararından vazgeçmeye çağırdığı belirtilen açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma” kararının tüm dünyanın tepkisini çektiği, bu kararın geri alınmasına yönelik Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine sunulan karar tasarısının üye ülkelerin tümünün kabul oyuna karşılık ABD tarafından veto edilmesinin ise tepkileri daha da artırdığı hatırlatıldı.

“Bölgede yürütülen barış çabalarına hizmet etmeyen ABD’nin bu talihsiz kararı, ülkemizde de endişe ile karşılanmıştır” denilen Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, konunun bu kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda ele alındığı anımsatıldı.

Emir Abdurrahman Bulut