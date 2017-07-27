Kudüs Müftülüğü ikindi namazını Mescid’i Aksa’da kılmaya davet etti

Kudüs Müftülüğü yetkilileri, düzenledikleri basın toplantısında Mescid-i Aksa’nın ibadete kapatılmasını protesto eden herkese ve her kesime teşekkür ederek, Mescid-i Aksa’ya girişte uygulanan yaş sınırlamasının kabul edilemeyeceğini söyledi. Basın toplantısında Mescid-i Aksa’nın yönetiminin yalnızca Müslüman idarecilerin tekelinde olması gerektiğine vurgu yapılarak, bütün Kudüslüler Mescid-i Aksa’da ibadet etmeye davet edildi. Basın toplantısının ardından Filistinliler, Mescid-i Aksa’da Müslümanlara uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasını kutlamaya başladı.

Muhammed Rabah