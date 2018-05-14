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Kudüs'te kara gün! 38 şehit

Gazze'nin İsrail sınırında ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto için yapılan bugünkü yürüyüşte 38 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise bin 700'e yükseldi.

Kudüste kara gün! 38 şehit

14 Mayıs 2018 13:46
Kudüs'te kara gün! 10 şehit - Tıkla İzle

ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına binlerce Gazzeliden tepki geldi. Gazzelilerin İsrail sınırında gerçekleştirdiği protesto eylemlerinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 38 kişi hayatını kaybederken, en az bin 700 kişi de  yaralandı. Yüzlerce Gazzelinin İsrail sınırını geçtiği bildirildi. İsrail askerleri göstericilere mermi ve gaz bombası ile karşılık veriyor.


Gazzeli göstericiler, İsrail sınırı boyuncu Han Yunus, Refa ve El Bureyc mülteci kampı noktalarında İsrail’e karşı yürüyüşe devam ediyor.  

 

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