Kudüs'te kara gün! 55 şehit

ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına binlerce Gazzeliden tepki geldi. Gazzelilerin İsrail sınırında gerçekleştirdiği protesto eylemlerinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 55 kişi hayatını kaybederken, en az 200 kişi de yaralandı. Yüzlerce Gazzelinin İsrail sınırını geçtiği bildirildi. İsrail askerleri göstericilere mermi ve gaz bombası ile karşılık veriyor.



Gazzeli göstericiler, İsrail sınırı boyuncu Han Yunus, Refa ve El Bureyc mülteci kampı noktalarında İsrail’e karşı yürüyüşe devam ediyor.