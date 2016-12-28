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Kudüs'te yeni İsrail yerleşimleri iptal!

Ordu radyosu, belediyenin yeni yerleşim planlarına verilen ruhsatları iptal ettiğini duyurdu. Birleşmiş Milletler, son aldığı kararla İsrail'den Doğu Kudüs de dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında yapılan evleri durdurmasını istemişti.

Kudüste yeni İsrail yerleşimleri iptal!

28 Aralık 2016 11:45

İsrail'in Kudüs belediyesi, kentin doğusunda inşa edilecek yeni yerleşim planını iptal etti. İptali duyuran ordu radyosu, belediye tarafından yeni inşaatlara ruhsat verilmeyeceğini belirtiyor.

Birleşmiş Milletler'in geçen hafta aldığı karar, İsrail'de şok etkisi yaşatmıştı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ABD'nin çekimser oy vermesiyle kabul edilen karar, Tel Aviv yönetiminden Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimleri derhal durdurmasını istiyor.

İsrail'i 1979 bu yana ilk kez yerleşimler nedeniyel kınayan kararı 'utanç verici' bulduğunu söyleyen Başbakan Binyamin Netanyahu, makamına çağırdığı ABD büyükelçisinden açıklama istemişti.

BMGK'nın daimi üyelerinden ABD daha önce yıllarca, veto yetkisini kullanarak İsrail'in Konsey tarafından kınanmasını engellemişti. Ancak Washington geçen hafta Cuma gecesi farklı bir tutum sergiledi ve İsrail'i kızdıran karar 14 lehte ve bir çekimser oyla geçti..

Kararda, "İsrail hemen ve tamamen, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere, işgal altındaki Filistin topraklarında tüm yerleşim faaliyetlerini durdurmalı" ifadesi yer alıyordu. Kararda ayrıca Yahudi yerleşim birimlerinin 'yasal dayanağının olmadığı' ve 'İsrail-Filistin Sorunu'na iki devletli çözümü tehlikeye attığı' belirtiliyordu.

İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü 1967'deki Altı Gün Savaşı'ndan bu yana işgal altında tutuyor. O tarihden bu yana bölgede inşa edilen 140'a yakın yerleşim biriminde yaklaşık 500 bin Yahudi yaşıyor. Yerleşimler uluslararası hukuka göre yasa dışı.

Milliyet gazetesi

Etiketler: israil, kudüs


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