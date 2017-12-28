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Kudüs’ün sembollerinden Cuneydi İHA’ya konuştu: Erdoğan’a teşekkür ederim

İsrail askerleri tarafından gözaltına alınan ve dün serbest bırakılan Kudüs’ün sembollerinden Fevzi el-Cuneydi, İHA’ya konuştu. Cuneydi, Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

Kudüsün sembollerinden Cuneydi İHAya konuştu: Erdoğana teşekkür ederim

28 Aralık 2017 13:05

ABD’nin Kudüs kararının ardından Filistin’de başlayan protestolar sırasında 23 polis tarafından gözleri bağlanarak gözaltına alınan ve Kudüs direnişinin sembol isimlerinden olan 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi, Ofer Askeri Mahkemesi tarafından 10 bin şekel (11 bin TL) kefaletle serbest bırakılmıştı.

El-Cuneydi, dün gece saatlerinde ailesine kavuştu. Hapishane çıkışında görüntülenen Cuneydi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye’ye teşekkür etmişti.

Yaşadıklarını İHA muhabirine anlatan Cuneydi, ailesiyle bir araya geldiğinde özgürlüğünün kıymetini bir kez daha anladığını ifade ederek, “Tüm dünyaya İsrail’in çocuklara, özellikle de bana kötü muamelede bulunduğunu anlattığı için Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederim. Yolda yürüyordum ve İsrail askerleri birden beni gözaltına aldı. Beni yakalayıp dövdüler, yüzümü yere dayadılar. Omzuma defalarca vurdular. Bu şekilde beni cezaevine koydular ve 20 gün sonra hastaneye götürdüler” dedi.

Cuneydi, kolunda ve vücudunda yaralar olduğunu dile getirerek, “Kudüs, sonsuza kadar Filistin’in başkenti olarak kalacak. Kimse Kudüs’ü bizden alamayacak” diye konuştu.

Sari Jaradat

 

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