Diğer
Kategoriler

Küfür eden arkadaşını bıçakladı

Eskişehir'de küfür eden arkadaşını bıçakladığı iddia edilen genç adliyeye sevk edildi.

Küfür eden arkadaşını bıçakladı

05 Şubat 2017 15:47

Edinilen bilgiye göre, Batıkent Mahallesi Gerekli Sokak Beldeevi önünde A.Ç. (23), muhabbet ettikleri sırada kendisine küfür ettiği gerekçesiyle arkadaşı C.A.'yı (27) iki farklı yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan şahıs, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılıp ameliyata alındı. Olayın şüphelisi A.Ç., Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında kısa sürede yakalandı. İkametinde suçu işlediği bıçakla birlikte yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 

Etiketler: eskişehir, küfür


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!