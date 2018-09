Kukumav kuşunun türü nedir? Kukumav kuşu nedir, neye benzer? 8 Eylül Cumartesi HADİ ipucu sorusunun cevabı nedir?

Kukumav kuşu hangi kuşun türüdür? Kukumav kuşu nedir, neye benzer? 8 Eylül Cumartesi HADİ ipucu sorusunun cevabı...

HADİ Bilgi Yarışmasına vatandaşlar Kukumav hangi kuşun türüdür ipucunun cevabını araştırmaya başladı. Kukumav kuşu nedir, neye benzer? Kukumav kuşu nedir, hangi kuşun türüdür? Büyük ilgi gören Hadi yarışmasında yarışmacılar ipucu sorusunun cevabını öğrenmek için araştırmalara başladı. İşte 8 Eylül Cumartesi HADİ ipucu sorusunun cevabı haberimizde....

KUKUMAV KUŞU NEDİR?

Kukumav,küçük baykuşlardandır: Uzunluğu 21 – 22 santim kadardır. Vücudunun üst yarısı düzensiz beyaz benekli sıçan renginde, yüzü grimsi beyaz, vücudunun alt yansı beyazımsı üzerine uzunlamasına kahverengi çizgili, kanat ve kuyruk tüyleri turuncumsu beyaz lekelidir. Gözleri kükürt sarısı rengindedir. Kafası orta irilikte, gagası kökünden itibaren kavisli, bacakları oldukça uzun, kanatları kısa ve yuvarlak, kuyruğu kısa ve ucunda düz kesilmiş gibidir.

Cevap: Baykuşgillerdir.

Kukumav hemen bütün Avrupa’ ya ve Asya’nın Sibirya dışındaki büyük bir kısmına yayılmıştır. Akdeniz yarımadalarında en yaygın yırtıcı kuşlardan biridir. Kuzey Afrika’da bile kukumava rastlanır. Sevimli kukumav birçok ülkelerde uğursuzluk habercisi sayılır. Batıl inanış sahibi bazı yaşlılar, kukumavların gece hasta odası pencerelerine uçtuğunu sözüm ona gözleriyle görmüşler ve kuşun, yatan hastalan mezarlığa davet ettiğini sözüm ona kulaklarıyla duymuşlardır. Halbuki zararsız kuşun, ışığı görerek aydınlatılmış odalara doğru uçtuğu, pencere pervazına konduğu, bu münasebetle sesini de duyurduğu akla çok daha yakın değil midir? Kukumav başka bazı ülkelerde de aksine; huylarım öğrenenlerin sevgilisi olmuştur. Tanrıça Minerva’nın baykuşu bir kukumavdı. Filintin’de de uğurlu bir kuş sayılmakta, iyi muamele ve bakım görmektedir.

Gerçek bir gündüz baykuşu olduğu söylenemezse de, öbür baykuşlar kadar ışıktan ürkmez ve gündüz vakti de normal faaliyetlerini devam ettirebilir.

Kukumav kendine yuva yapmaz;, yumurtalarını yumurtlamak için kendine kaya duvarlarındaki bir oyuk, eski binalarda taşların altı, bir ağaç kovuğu, ya da bir tavşan ini gibi uygun bir köşe seçer. Avrupa’nın güneyinde 4-7 yuvarlaK yumurtasını evlerin içinde yere bile yumurtlar.

Hadi Nedir?

Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma HADİ; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada. Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli. Uygulamayı kullanmak ise tamamen ücretsiz. Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak. Yanıtlama süresi ise on saniye. Yarışma sırasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor, arkadaşını yarışmaya üye edenler ise ekstra can hakkı kazanıyor.

Hadi, mobil dünyada bilgisine güvenenlerin yeni trendi olarak dikkat çekiyor.

