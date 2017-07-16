Kükürtlü yepyeni vizyona kavuşuyor

Kentsel dönüşümde konusunda Türkiye’ye örnek projeleri hayata geçiren Osmangazi Belediyesi, şimdi de Bursa’nın en eski ve prestijli bölgelerinden Kükürtlü’de depreme dayanıklı modern konutlarla yepyeni bir yaşam alanı oluşturmayı hedefliyor. Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda alınan bir kararla, Kükürtlü Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ilk etabı olan Süleyman Çelebi Camisi’nin doğusu, batısı ve kuzeyini kapsayan 3 parsel için gerekli plan değişikliği oy birliği ile kabul edildi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tüm Türkiye’de olduğu gibi kentsel dönüşüme büyük önem verdiklerini belirterek, “İlçemizin birçok bölgesinde kentsel dönüşüm uygulamalarını yürütüyoruz. Herkesin bildiği gibi, Büyükşehir Belediyesi’nin kararı ile kentimizin pek çok yerinde 0.50 emsal artışı uygulaması bulunuyor. Bizler de Bursa’nın en eski ve en güzel mahallelerinden biri olan Kükürtlü’de de bu kararın uygulanarak, öncelikle depreme dayanıklı ve modern konutlar inşa etmek için çalışmalar yapıyoruz. Yaptığımız bu çalışma bu bölgenin tamamını kapsayan bir çalışma. Bölgenin tamamını kapsayan bu çalışmamızı hızlandırmak adına Süleyman Çelebi Camii çevresinde 4 adanın planlarını, geçen ayki toplantımızda belediye meclisimizden geçirerek, buradaki vizyonu ortaya koymuş olduk. Bu bölgedeki mülk sahipleri, artık oturdukları binaların eskidiğini, yapılan karot çalışmalarıyla tespit ettirmiş durumda. Sadece bundan dolayı bile bizim bölgede olası bir depremde yaşanabilecek facianın önüne geçebilmek için acele etmemiz gerekiyor. Osmangazi Belediyesi olarak Kükürtlü ile ilgili planımızı uygulamaya sokarak, Kükürtlü Mahallemiz’deki vatandaşların Kentsel Dönüşüm konusunda önünü açmış oluyoruz” dedi.



Gerçekleştirilecek projeyle birlikte Kükürtlü’de yepyeni bir vizyonun ortaya çıkacağını söyleyen Dündar, “Kükürtlü Caddesi’nin cazibesini artırmayı hedefliyoruz. Burada yapılan çalışma ile caddenin kotunun düzeltilmesi, yeni çekme mesafeleri ile caddenin daha da genişlemesi, inşa edilecek yeni yapıların zemin katlarının ticari alan olması ile cadde yepyeni bir vizyona kavuşmuş olacak. Kükürtlü Mahallemiz, Bursa’nın en güzel semtlerinden birisi. Ancak, hem merdivenli, hem depreme dayanıksız 40 yıllık evler mevcut. Kentsel Dönüşüm projesi ile yepyeni ve modern bir görünüme kavuşacak” diye konuştu.



Projenin ilk uygulamasının Süleyman Çelebi Camii çevresinde yapıldığını belirten Başkan Dündar, “Aynı şekilde diğer bölgelerde de bu uygulamayı kısa süre içerisinde hayata geçireceğiz. Başta bu bölge olmak üzere, Osmangazi’miz için, Bursa’mız için hayırlı olmasını diliyoruz. Bu bölgenin, eskiden olduğu gibi yeniden cazibe merkezi olması için başlattığımız bu çalışmamızı da inşallah en kısa sürede başaracağız” dedi.

Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda alınan karara göre, Kükürtlü Süleyman Çelebi Camisi’nin doğusu, batısı ve kuzeyini kapsayan 3 parselden oluşan ilk etabın onaylanmasıyla, Kükürtlü Projesi’nde emsal site bazında 1.60, ada bütününde uygulama yapıldığında ise 1.75 olarak belirlendi. Yapı yüksekliği en fazla 24.50 metre Taban Alanı Katsayısı (TAKS) ise en fazla 0.50 olarak uygun görülen planda çekme mesafesi de 4 metre olarak belirlenirken, ayrıca Kükürtlü Caddesi’nde zemin katta ticaret yapılması zorunluluğu da getirildi. Planda ana cadde 25 metreye çıkarılırken, yaya kaldırımı 3 metre, parklanma alanı 2 metre olarak belirlendi. Orta refüjün 1.5 metre olarak belirlendiği caddede 1.25 metre de bisiklet yolu ayrıldı. Projenin diğer etapları da önümüzdeki aylarda peyder pey hayata geçirilecek.