Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında FETÖ’nün adli yapılanması olduğu ileri sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kula ilçesine giderek Cumhuriyet Savcısı H.T.'yi gözaltına aldı. İlçede eş zamanlı operasyonda ise hakim F.D.K. ile eşi savcı L.K., katipler E.G., A.E., M.S., Ş.M., M.C. ve E.Y. gözaltına alındı.

Şüpheliler sorguları yapılmak üzere Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Hasan Yiğen