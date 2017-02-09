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Kula’da 1 öğretmen ihraç edildi

OHAL kapsamında yayınlanan yeni kararname ile Manisa'nın Kula ilçesinde bir öğretmenin meslekten ihraç edildiği öğrenildi.


09 Şubat 2017 09:53

686 Sayılı Olağanüstü Hal (OHAL) Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazetede yayımlandı. Yeni KHK ile Kula ilçesinde görevinden ihraç edilen tek öğretmenin H.D. olduğu öğrenildi. 

Resmi Gazete’nin 7 Şubat tarihli sayısında yayımlanan 686 Sayılı Kanun Hükmünde KHK ile Milli Eğitim Bakanlığından 2 bin 585, İçişleri Bakanlığından 49, Emniyet Genel Müdürlüğünden 417, Jandarma Genel Komutanlığından 893 kişi kamu görevinden çıkarılırken 17 kişi ise kamudaki görevine iade edildi. 

Hasan Yiğen
 

Etiketler: kula, öğretmen


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