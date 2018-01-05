Diğer
Kategoriler

Kula'da 4 kişi FETÖ'den gözaltına alındı

Manisa'nın Kula ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, FETÖ ile bağlantısı oldukları iddia edilen aralarında sözde bölge sorumlusunun da bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Kulada 4 kişi FETÖden gözaltına alındı

05 Ocak 2018 12:46

Edilen bilgiye göre, Kula Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla Manisa merkez ve Antalya'da adreslere Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon sonrası örgütün bölge sorumlusu olduğu iddia edilen T.S. ile H.D. ve Antalya'daki adreste bulunan G.Ç. ve F.Ç. yakalandı.

Kula Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar işlemleri yapılmak üzere ilçe emniyet müdürlüğünde gözaltına alındı.

Haklarında gözaltı kararı olan FETÖ örgütünün sözde Kula Meslek Yüksek Okulu sorumlusu olan firari N.A. ve ikametinde bulunamayan firari F.U.'nun yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Hasan Yiğen
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç