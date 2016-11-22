Edinilen bilgiye göre, Kula ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan doktor A.D. ve emekli öğretmen M.Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan sorgulamanın ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 2 kişi, tutuklanarak Salihli Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Memurlar ihraç edildi

677. KHK ile FETÖ ile bağlantısı olduğu iddiasıyla Kula'da çeşitli kamu kurumlarından 10 kişinin görevine son verildi.

Resmi gazetede yayınlanan kararname ile daha önce açığa alınan komiser yardımcısı H.K., polis memurları İ.T., M.Y. yardımcı personel M.Ç. ve hemşire K.K. mesleklerinden ihraç edildi.

Hasan Yiğen