Kula'da motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

Kaza, 4 Eylül Mahallesi Mevlana Caddesi ile Osman Gazi Caddesi'nin birleştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mevlana Caddesi üzerinden ilçe merkezine seyir halinde olan 45 RA 1692 plakalı Ali Ş.’nin kullandığı motosiklet, Osman Gazi Caddesi'nde seyir halinde olan ve iki caddenin birleştiği kavşaktan karşıya geçmek isteyen Ümit Ö. idaresindeki 45 K 0683 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ali Ş. olay yerine çağrılan 112 Acil sağlık ekipleri tarafından Kula Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hasan Yiğen

