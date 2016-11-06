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Kula'da trafik kazası: 1 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki istinat duvarına çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Kulada trafik kazası: 1 yaralı

06 Kasım 2016 11:31

Kaza, saat 20.00 sıralarında, Ankara- İzmir Karayolu Kula İlçesi Kavacık rampasında meydana geldi. İzmir'den Kula istikametine giden Mehmet Ruhi Durmuş'un (26), kullandığı 45 K 2556 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle savrulmaya başladı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki istinat duvarına çarparak durdu. Olay yerine ihbar üzerine gelen acil yardım ekiplerince araç şoförü ambulansla Kula Devlet Hastanesine götürüldü. Sürücü Durmuş’un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Hasan Yiğen
MANİSA


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