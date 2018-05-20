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Kula'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kulada traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

20 Mayıs 2018 21:28

Kaza, saat 17.30 sıralarında Konurca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kula İstikametinden Alaşehir istikametine giden Süleyman Öztürk (65) idaresindeki 66 FC 496 plakalı traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Süleyman Öztürk yaralanırken traktörde yolcu olarak bulunan Fadime Öztürk (58) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı Süleyman Öztürk Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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