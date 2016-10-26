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Kulağından 14 larva çıktı

Adana’da kulak ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 7 yaşındaki Mehmet Elma’nın kulağından, halk arasında kurtçuk olarak bilinen 14 larva çıkarıldı.

Kulağından 14 larva çıktı

26 Ekim 2016 14:21

Yüreğir ilçesi, Akdeniz Mahallesi'nde oturan Mehmet Elma, 10 gündür kulak ağrısı çeken kendisi ile aynı adı taşıyan oğlu Mehmet'i ağrıları artınca, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

Kulak burun boğaz uzmanları tarafından kontrol edilen Mehmet Elma’nın kulağında halk arasında kurtçuk olarak adlandırılan sinek larvası olduğu belirlendi. Larvalardan 13’ü çıkartıldı. Kemik arasına kadar ilerleyen larvalardan biri ise ameliyatla alındı. Hastasının sağlığına kavuştuğunu belirten KBB Uzmanı Çağrı Derici, larvaların kulağa nasıl yerleştiğini araştırdıklarını bildirdi.

Baba Mehmet Elma, oğlunun sürekli kulağının kaşındığını ve ağrımaya başladığını söylediğini belirterek, "Nasıl olduğunu sordum, 'kulağım kaşınıyor, bir şeyler kımıldıyor' dedi. Ben de kulağına baktım herhangi bir sıkıntı yok. Kulağı akıyordu biraz. Ertesi gün ağrımaya başladı dedi. Çok kaşınıyor dedi. Kulağını tutuyordu. Hastaneye getirdik. Doktorlarımızdan Allah razı olsun hemen ilgilendiler, araştırdılar kurt çıktı" dedi. 


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