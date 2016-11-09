Birçok tetkik yapıldı ancak kulak ağrısını gerektirecek bir neden tespit edilemedi. Tanı için pek çok doktora görünen ancak hiçbir sonuç alamayan İpekçi, sonunda Memorial Diyarbakır Hastanesi’ne başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde İpekçi’nin sol koluna giden ana damarının tamamen tıkalı olduğunu ve kulak ağrısının bu nedenle oluştuğu ortaya çıktı.

Memorial Diyarbakır Hastanesi Girişimsel Radyoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Kerem Toprak’ın gerçekleştirdiği anjiyo işlemi ile kolundaki tıkalı damar açılan Tuncay Fırat İpekçi, tüm şikayetlerinden kurtuldu. İpekçi, ameliyatsız bir şekilde sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ve ağrısız yaşamın keyfini çıkardığını söyledi. Kulak ağrısı ve sol kolda oluşan hissizlik nedeniyle zor günler geçirdiğini anlatan İpekçi, “Ben hep kulağımla ilgili bir problem sanıyordum. Çalışırken sol kolumda hissizlik, uyuşma da oluşuyordu. Hayatım adeta kabusa dönmüştü. Çok doktor gezdim ancak hastalığımı teşhis edecek kimse çıkmadı. 1 saatlik bir işlemle, ameliyat olmadan yeniden sağlığıma kavuşacağım hiç aklıma gelmezdi. Teknoloji ve doktorların deneyimi beni yeniden sağlığıma kavuşturdu” dedi.

“Sol kolundaki tıkanıklık kulak ağrısını tetikliyordu”

İşlemi başarıyla gerçekleştiren Uz. Dr. Kerem Toprak, “Hastamızın ilk muayenesini yaptıktan sonra doppler, ultrason ve tomografi ile tetkiklerini gerçekleştirdik. İnceleme sonucu hastamızın sol koluna giden ana damarın tamamen tıkalı olduğunu, bu nedenle sol kolun beslenemediğini ve alternatif yollarla boyuna giden damarlardan kan çektiğini tespit ettik. Bu alternatif yollar diğer bazı organların beslenmesine yetmediği gibi kolda da hissizlik, uyuşma gibi şikayetlere neden olmaktaydı” diye konuştu.

“Hastamız tamamen iyileşti”

Sol kolun ana damarının açılması gerektiğini aksi takdirde farklı sağlık sorunlarına neden olabileceğini Tuncay Fırat İpekçi’ye ilettiklerini dile getiren Uz. Dr. Toprak, şunları kaydetti: “Hastamız uyarılarımızı dikkate alarak koldaki tıkalı damarın açılması için önerdiğimiz ameliyatsız anjiyo yöntemini kabul etti. Biz de tedavi için hastamızı işleme hazırladık. Lokal anestezi ile kasıktan 1-3mmlik bir kesiden ince kateterler yardımıyla damar seviyesine ulaşarak tıkalı damarı yeterli düzeyde açmayı başardık ve aynı gün hastamızı taburcu ettik. Kontrol muayenelerinde hastamızın şikayetlerinde belirgin azalmalar olduğunu, 20 gün sonunda ise tamamen ortadan kalktığını gördük.”

Ateroskleroz damar tıkanıklıklarının en önemli nedeni

Damar tıkanıklıklarının en önemli sebebinin ateroskleroz yani damar sertliği olduğunu dile getiren Toprak, şu ifadelerde bulundu: “Kötü kolesterol, yüksek tansiyon, ileri yaş, sigara, diyabet gibi risk faktörleri damar duvarına hasar vererek, damarı plak oluşumuna daha yatkın hale getirir. Kolesterol ve yağdan oluşan plakların damar duvarlarında toplanarak onların zamanla tıkanmasına yol açar. Yaşam tarzı değişikliği, yağdan ve kolesterolden fakir beslenme tedavinin önemli bir parçasıdır. Sigaranın bırakılması, düzenli olarak egzersize başlanması hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilir. Ancak daralma veya tıkanma meydana gelmişse bunu açmak için herhangi bir ilaç yoktur. Damarı açmak için mutlaka müdahale etmek gerekir.”