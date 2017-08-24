Kulak çöpü sağır bırakıp felç edebilir

Memorial Dicle Hastanesinde görevli Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Argün Ediz Yorgancılar, kulak çöpünün kullanımı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dış kulak yolunun iki bölümden oluştuğunu belirten Doç. Dr. Yorgancılar, kıkırdak ve kemik bölümü ve en sonunda da kulak zarı ile biten bir kanalın olduğunu ifade etti. Bu kanalın içerisinde ince tüyler ve aynı zamanda özel salgı üreten bezlerin olduğunu aktaran Doç. Dr. Yorgancılar, “Bu salgı bizim dış kulak sağlığımız için aslında gerekli bir salgı. Kulak yolunun temizlenmesini aslında biz hekim olarak bu piyasada çokça gördüğümüz pamuklu kulak çöpleri ile yapılmasını önermiyoruz kesinlikle. Dış kulak yolumuzun oluş yeklinde, kendini temizleme mekanizması var. Dış kulak yolundaki üretilen yapışkan salgı kir değil, bu bir kulak yolundaki salgıdır” dedi.

Pamuklu çöp kullanımı yaygınlaştığını dile getiren Doç. Dr. Yorgancılar, “Pamuklu çöpler dış kulakları temizlemek için kullanılır hatta çok çok içerilere gidilip temizlik yapılıyor. Bu temizlikte kulak çeperindeki birikintiler alınmaya çalışılıyor. Ancak bunu yaparken, aslında bir yandan da kulaktaki temizleme mekanizmasını bozuyoruz. Tüylerin kendisini temizleme mekanizmasını engelleyip birikintiyi daha derinlere yönlendirip bir kitle halini almasını sağlıyoruz. Bu kulak duymasını etkileyebiliyor hatta enfeksiyona bile neden olabiliyor. Aynı zamanda bu travma istemsiz olarak, daha ileri giderek kulak zarı bölgesinde zararlar oluşturabiliyor.

"Kulak çöpü yüz felcine götürebilir"

Kulak çöpünü, hatta farklı maddelerle kulağın temizlenmesinin zarı rahatlıkla zedeleyebileceğini vurgulayan Doç. Dr. Yorgancılar, şöyle devam etti:

“Örnek hastalarımız mevcut hatta, çok dramatik sonuçları olan hastalarımız mevcut. Dış kulak yolunu tığ ile ya da herhangi bir sivri materyalle temizlerken bir ani baş hareketi ile tığın duvara veya başka bir şeye değmesi ile içeri dönük battığı, bunun batması sırasında hastada işitmenin tamamen gittiği, kulak zarının delindiği, yüz felcinin ortaya çıktığı hastalar mevcut. Bu yüzden bunu yaparken dikkatli olsanız bile yapacağınız yanlış bir hareket çok ciddi problemlere, kulak zarının delinmesine, duyma kaybına hatta yüz felci gibi sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle biz kesinlikle pamuklu çöp tarzı şeylerin kullanılmasını önermiyoruz. Temizlemek için en doğrusu bir kulak burun boğaz hekimine gidip basit bir şekilde mikroskop altında veya başka bir cihazla bunun temizlenerek kulak yolunun temiz hale getirilmesi ve sonrasında bazı damlalarla sorun halledilir.”

Aydın Yorat

Aydın Yorat Aydın Yorat