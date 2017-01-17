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Kulakları olmayan bebek ameliyat olmayı bekliyor

Adıyaman'da 5 ay önce dünyaya gelen ve doğuştan kulakları olmayan bebeğin ailesi, hayırseverlerden yardım bekliyor.

Kulakları olmayan bebek ameliyat olmayı bekliyor

17 Ocak 2017 16:33

Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi’nde ikamet eden Mustafa ve Münevver Küçükkaya çiftinin ilk çocukları 3 yaşındaki Yunus Emre, kalp damarlarında sorun olduğu için ameliyat oldu. Çiftin 5 ay önce dünyaya gelen İsmail isimli bebeklerinin ise 2 kulağının ve kulak deliklerinin olmadığı, ayrıca gözünde kist ve kalbinde 3 delik olduğu tespit edildi.

Kulakları ve kulak delikleri olmayan bebek sese tepki vermiyor. Anne ve baba, çocuklarının ameliyat olması için doktora gitti ancak, 5 aylık İsmail’in hem kalp ameliyatı, hem kulak hem de gözünden ameliyat olması gerektiği belirtildi. Küçük çocuklarının kulaklarından ameliyat olması için 6 yaşına gelmesini bekleyecek.

Bir tekstil firmasında çalışırken, büyük çocuğunun ameliyatı için sık sık Ankara’ya gitmek zorunda kaldığı için işten çıkartılan baba Mustafa Küçükkaya, maddi durumları iyi olmadığı için komşuların ve devletin yardımları ile geçimlerini sağladıklarını söyledi. Küçükkaya ailesi, hayırseverlerin kendilerine yardım eli uzatmasını bekliyor.
Baba Mustafa Küçükkaya, “Gözünde kist var, kulakları kapalı, kalbinde 3 delik var. Önce kalpten ameliyat olacak. Kulaklarında hiç delik yok ve kulakları dümdüz. Doktorlar ameliyat olması gerektiğini söylediler. İlk olarak kalp ameliyatı gerekiyor. Kalp ameliyatı için de çocuğun kilosu ve boyunun uygun olmadığı söylendi. Zaten çocukların ameliyatı ve giderleri için paraya ihtiyacım var. Çalışmadığım için paramız da yok. Tekstilde çalışırken, Ankara’ya gidip gelince fabrikadan çıkış verdiler” dedi.

Anne Münevver Küçükkaya ise çocuğunun haline çok üzüldüğünü ancak elinden bir şey gelmediğini söyledi. 

Ahmet Arslantaş


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