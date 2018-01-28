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Kulalı Mehmetçiklerden Selam Var

Zeytin Dalı harekatına katılan Kulalı Askerler, operasyonda kullanılacak olan roketin üstüne yazdıkları yazıyla Kula'ya mesaj gönderdi.

Kulalı Mehmetçiklerden Selam Var

28 Ocak 2018 23:56

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlattığı 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda görevli Kulalı Askerler terörle mücadelede kullanılan bir bombanın üzerine 2009 yılında şehit düşen “Mehmet Ali Karaduman Anısına” yazarak fotoğrafını gönderdi. Diğer bir selam da Kula AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık’a oldu.

Hava ve kara harekatının devam ettiği bölgede operasyon tüm hızıyla devam ederken Kulalı Asker patlayıcı mühimmatın üzerine “Ahmet Palabıyık Başkanım İçin” yazdığı mesajla sosyal medyadan memleketine selam gönderdi.

İlçe başkanı Ahmet Palabıyık ise sosyal medya hesabı üzerinden “Yiğitlerden selam var Allah'ım ayağınıza taş değirmesin Rabbim güç kuvvet versin hepinize mesajı ile fotoğrafı paylaştı. 

Hasan Yiğen
 

 

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