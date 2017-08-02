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Kullanılmayan binada çıkan yangın 1 saatte kontrol altına alındı

Konya’da gece saatlerinde kullanılmayan bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü.

Kullanılmayan binada çıkan yangın 1 saatte kontrol altına alındı

02 Ağustos 2017 07:28
Korkutan yangın 1 saatte kontrol altına alındı - Tıkla İzle

Yangın, 02.20 sıralarında merkez Meram İlçesi Şükran Mahallesi Gürcü Hatun Sokakta bulunan iki katlı kullanılmayan bir binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı fark eden mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevlerin yükseldiği iki katlı bina itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik bir çalışmasının ardından kontrol altına alındı.
Yangının çıkışı araştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İbrahim Yetkin 

 


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