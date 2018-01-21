Diğer
Kategoriler

Kullanılmayan binanın bodrumunu kazdılar

Samsun’un Alaçam ilçesinde polis, ihbar üzerine bir binanın bodrum katında kaçak kazı yapan definecileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kullanılmayan binanın bodrumunu kazdılar

21 Ocak 2018 11:11
Kullanılmayan binanın bodrumunu kazdılar - Tıkla İzle

Olay, Alaçam ilçesi Çeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstiklal Sokak'ta Saynur İnan’a ait kullanılmayan binanın bodrum katından gürültüler geldiği ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, bodrum katında kazı yapıldığını tespit etti.

Henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından yapılan kazı çalışmalarında kullanılan kazma, kürek, manila, ısıtıcı ve kovalar ele geçirildi. Kazı yapılan yerde inceleme yapan cumhuriyet savcısı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis, kaçak kazı yapan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı. 

Ahmet Şükrü Uluçay
 

Etiketler: bina, Bodrum, kazı

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç