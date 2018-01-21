Kullanılmayan binanın bodrumunu kazdılar

Olay, Alaçam ilçesi Çeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstiklal Sokak'ta Saynur İnan’a ait kullanılmayan binanın bodrum katından gürültüler geldiği ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, bodrum katında kazı yapıldığını tespit etti.

Henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından yapılan kazı çalışmalarında kullanılan kazma, kürek, manila, ısıtıcı ve kovalar ele geçirildi. Kazı yapılan yerde inceleme yapan cumhuriyet savcısı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis, kaçak kazı yapan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ahmet Şükrü Uluçay

