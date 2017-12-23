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Kullanılmayan depoda erkek cesedi bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde, kullanılmayan metruk bir depoda erkek cesedi bulundu.

Kullanılmayan depoda erkek cesedi bulundu

23 Aralık 2017 04:44
Kullanılmayan depoda erkek cesedi bulundu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde 155 Polis İmdat Hattı 1492 sokakta bulunan metruk bir depoda bir kişinin hareketsiz yattığı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine söz konusu adrese intikal eden Asayiş ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan ve 50 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir erkek cesedi buldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri depoda incelemelerde bulundu. Ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda, depoda boğuşma izlerinin olduğunu tespit edildi. Bunun üzerine ekipler, durumu Cinayet Büro Amirliği'ne bildirdi. Olayı araştırmaya başlayan Cinayet Büro Amirliği, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan, talihsiz adamın cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

Etiketler: erkek cesedi, İzmir, kullanılmayan depo

 

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