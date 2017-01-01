Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Kullanılmayan tek katlı bina alev alev yandı

Kullanılmayan tek katlı bina alev alev yandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, kullanılmayan tek katlı ev alevlere teslim oldu.


01 Ocak 2017 13:00

Yangın sabah saatlerinde Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. TEM otoyolu üzerinde bulunan dinlenme tesisinin yanındaki tek katlı evde bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar hemen itfaiye ekipleri haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, yangına müdahale etti. Polis ekipleri de güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Zaman zaman yanan evden aşağıya parçalar devrildi. İtfaiye ekipleri düşen parçalar yüzünden zor anlar yaşadı. Tuğla ile örülmüş kapıyı balyoz yardımı ile kıran ekipler, içeride kimsenin olmadığını tespit etti.
Tek katlı ev tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, polis ekipleri de yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı. 

İsmail Kurt
KOCAELİ 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara -2°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 4°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç