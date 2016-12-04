Mimarlar Odasının başını çektiği bazı odalar tarafından Ankapark ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni de kapsayan AOÇ sınırları içindeki çalışmalara izin veren Bakanlar Kurulu kararlarının iptali amacıyla idare mahkemelerinde ve Danıştay 6. Dairesinde birçok dava açılmıştı. Gerek imar planlarının, gerekse Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı (KDGPA) ilanına ilişkin kararların iptaline yönelik açılan davalardan 5’i TMMOB aleyhinde sonuçlandı. Ankarapark'taki çalışmaların iptali için de mahkemeye giden ve bir kez daha eli boş dönen odalar, sadece Ankapark ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin bulunduğu AOÇ’deki plan iptalleri için açtığı davalardan 4’ünü 2016 yılında, 1'ini de 2015'de kaybetmiş oldu.

“Yasal Amaçları Hariç, Her İşi Yapıyorlar”

TMMOB ve bağlı odaları (Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, Peyzaj Mimarlar Odası, Ziraat Mühendisleri Odası ve Çevre Mühendisleri Odası) ile Ankara Barosu tarafından açılan davalardan 5'i, Danıştay 6. Dairesi ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından bu yıl içinde ya reddedildi ya da mahkemece verilen karar bozuldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, verilen kararları Ankara’nın daha güzel bir kent olması adına son derece “mutluluk verici” olarak nitelendirerek, “Mimarlar Odası, bugüne kadar Ankara'da her hayırlı işi engellemek için oluşturulmuş bir yapıya sahiptir. İşleri güçleri ideolojik beyanat vermektir. Yasada meslek dayanışması için kurulan oda, yasada yazılan amaç hariç her işi yapmaktadır” diye konuştu.

“Mahkeme kararları boşa koştuklarının ispatı”

Gökçek, Ankaralıların 22 yıldır oylarıyla destek verdiği, dünyanın örnek aldığı çalışmaların sadece Mimarlar Odası ve arkasına takılan birkaç oda tarafından engellenmeye çalışılmasının ideolojik saplantıdan başka bir şey olmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

“Ankara için değil de ideolojik olarak bunu yaptıkları bir kez daha kanıtlandı. Mahkemelerden çıkan kararlar, Mimarlar Odası başta olmak üzere arkasına takılan diğer odaların AOÇ hakkında boşa konuştuklarını ispatlamıştır. Mahkemeler bunlara iyi bir ders verdi. Ama bunların aldıkları derslerle uslanacaklarını da sanmıyorum.”

Gökçek’in de sık sık eleştirerek, açılan ve hukuka uygun olmayan davalarla çalışmaları büyük oranda aksattığını belirttiği odaların kaybettiği söz konusu davalar şunlar:

"TMMOB ve bağlı 4 oda ile Ankara Barosu tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi aleyhine Ankara 5. İdare Mahkemesi tarafından AOÇ alanlarındaki nazım imar planları ve ulaşım şemasının iptaline karar verildi. Danıştay 6. Dairesince yapılan temyiz incelemesi sonucunda Ankara 5. İdare Mahkemesinin bu iptal kararı, 2 Mart 2016 tarihli kararıyla bozuldu. Böylece daha önce Ankapark ve AOÇ ile ilgili olarak 2010 yılında yapılan imar planı tekrar geçerli hale geldi. MİTAŞ Enerji ve Madeni İnşaat İŞL. A.Ş. tarafından yapılan başvuruya istinaden, yine aynı yerdeki imar planları Ankara 5. İdare Mahkemesince verilen 10 Şubat 2014 tarihli kararla iptal edildi. Bu karar da Danıştay 6. Dairesinin 2 Mart 2016 tarihli kararıyla oy birliğiyle bozuldu. TMMOB Orman Mühendisleri Odası tarafından Başbakanlık ve Ankara Büyükşehir Belediyesi aleyhine, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bulunduğu, önceki adıyla "TC Başbakanlık Gazi Yerleşkesi" (OGM) Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilanına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının iptali amacıyla Danıştayda dava açıldı. Dava sonunda Danıştay 6. Dairesi, 11 Kasım 2015 tarihli kararıyla dava konusu Bakanlar Kurulu kararının şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı yönlerinden hukuka aykırı bulunmadığı gerekçesiyle oybirliğiyle davanın reddine hükmetti. Davacı TMMOB Orman Mühendisleri Odası tarafından Danıştay 6. Dairesinin verdiği ret kararının temyizi üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu da 11 Ekim 2016 tarihli kararıyla davanın reddine ilişkin Danıştay 6. Dairesinin kararını onadı. TMMOB’a bağlı 5 oda tarafından Başbakanlık ve Büyükşehir Belediyesi aleyhine yine AOÇ alanına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının iptali amacıyla dava açıldı. Danıştayda açılan bu dava da diğerleri gibi Danıştay 6. Dairesince 11 Kasım 2015 tarihli kararla reddedildi. Davacı odalar tarafından bu ret kararının temyiz edilmesi üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu da 11 Ekim 2016 tarihli kararıyla davanın reddini onadı. Aynı odalar, Büyükşehir Belediyesi Meclisinin AOÇ ile ilgili kararının iptali amacıyla yine dava açtı. Davaya TC Başbakanlık da müdahil olarak katıldı ve dava sonunda Danıştay 6. Dairesince dava konusu sınır teklifinin onayına ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle 11 Kasım 2015 tarihli kararla davanın reddine hükmedildi. Davacı 5 odanın bu ret kararını temyiz etmesi üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 11 Ekim 2016 tarihli kararıyla bir kez daha Danıştayın verdiği ret kararını onadı."

Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşaviri Veysel Kazan, söz konusu davalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Alınan bu kararlarla AOÇ Gazi Yerleşkesi'nde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilanının hukuka ve mevzuata uygun olduğu, hem Danıştay tarafından hem de Danıştayın idari Dava Daireleri Genel Kurulu tarafından tescil edilmiştir” dedi.