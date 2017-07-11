Kültür Bakanı Avcı'dan Fikret Hakan'ın vefatı dolayısıyla mesaj

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Fikret Hakan'ın vefatı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Türk tiyatrosunun, Türk sinemasının usta oyuncusu Fikret Hakan, oyunculuğunun yanı sıra senarist, yapımcı ve yönetmen olarak da sanat dünyamıza çok kıymetli katkılarda bulunmuştur. Kültür Bakanlığımız tarafından verilen Devlet Sanatçısı ünvanının yanı sıra pek çok seçkin ödülün de sahibi olan Fikret Hakan, rol aldığı her eserde büyük bir başarıyla çizdiği unutulmaz karakterlerle milli hafızamızda, sinema, tiyatro ve televizyon tarihimizde çok seçkin bir yer edinmiştir. Sevgili Fikret Hakan'a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine, sanat camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.