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Kültür mantarına zam

Türkiye’de kültür mantarı üretiminin yüzde 65'ini sağlayan Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, geçen hafta 3,5 TL olan mantarın fiyatı 4 TL’yi buldu.

Kültür mantarına zam

29 Kasım 2016 16:28

6 aydır 3 ile 3.5 lirada sabitlenen mantar fiyatı geçtiğimiz hafta 4 TL’ye kadar yükseldi. Korkuteli’de mantar pazarlayıcısı Bülent Kaya, kültür mantarı talebinin artması nedeniyle fiyatları 40 kuruş yukarı çektiklerini söyledi. Kaya, "Şimdi de fiyatlar 4 TL’ye yükseldi. Çiftçi az da olsa fiyatların artmasıyla moral buldu. Korkuteli’ye yıllık kültür mantarı üretiminden 25-30 milyon TL girdi sağlanıyor" dedi.

5 bin kişiye istihdam sağlıyor
Korkuteli ilçesinde 15’e yakın kompost firması ile bin 500 kadar kültür mantarı üreticinin olduğunu ifade eden Kaya, "Bu üretim, 5 bin kişiye iş imkanı sağlıyor. Yıllık kompost üretimi 70 bin ton. Bunun önemli bir kısmı Korkuteli içinde kullanılıyor. Bir kısmı ise Korkuteli dışına satılıyor." 

Adem Durmaz

Etiketler: kültür mantarı, zam


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