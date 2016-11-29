6 aydır 3 ile 3.5 lirada sabitlenen mantar fiyatı geçtiğimiz hafta 4 TL’ye kadar yükseldi. Korkuteli’de mantar pazarlayıcısı Bülent Kaya, kültür mantarı talebinin artması nedeniyle fiyatları 40 kuruş yukarı çektiklerini söyledi. Kaya, "Şimdi de fiyatlar 4 TL’ye yükseldi. Çiftçi az da olsa fiyatların artmasıyla moral buldu. Korkuteli’ye yıllık kültür mantarı üretiminden 25-30 milyon TL girdi sağlanıyor" dedi.

5 bin kişiye istihdam sağlıyor

Korkuteli ilçesinde 15’e yakın kompost firması ile bin 500 kadar kültür mantarı üreticinin olduğunu ifade eden Kaya, "Bu üretim, 5 bin kişiye iş imkanı sağlıyor. Yıllık kompost üretimi 70 bin ton. Bunun önemli bir kısmı Korkuteli içinde kullanılıyor. Bir kısmı ise Korkuteli dışına satılıyor."

Adem Durmaz