Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yayman: '1,5 milyon yerli turistten 1,5 milyar dolar bekliyoruz'

24. Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivalinin açılışına katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman gazetecilere yaptığı açıklamada Kurban Bayramı'ndan beklentilerini açıkladı. 10 günlük bayram tatilinin turizm sektörü bakımından çok önemli olduğunun altını çizen Bakan Yardımcısı Yayman, turizmcinin geçen senenin yaralarını sardığını kaydetti.

"Geçen seneki olumsuz olayları hatırlamak bile istemiyoruz bu sene rakamlar çok iyi" diyen Yayman "2014 rakamı olmasa dahi 2016 rakamının çok çok üstünde rakamlar var. Bunu Rusya'dan zaten görüyoruz. Allah'a şükür çok büyük artışlar var, Avrupa pazarıyla ilgili yine çalışmalarımız kampanyalarımız devam ediyor. Biz hem Almanya pazarında hem Avrupa pazarında son dakika rezervasyonlarıyla beraber eylül, ekim döneminde ne azından daha olumlu bir geri dönüş bekliyoruz" dedi.

"2017 umutla baktığımız bir yıl olacak"

Konuşmasında son dakika rezervasyonlarının turizme etkisini anlatan Yayman "İnsanların son dakika rezervasyonlarıyla Antalya'mıza, Türkiye'ye gelmek istediklerini görüyoruz. Bayramda da inşallah 1,5 milyon vatandaşımızın otelleri doldurarak 1,5 milyar dolar bir gelir bekliyoruz. Bu bizim için önemli. İnşallah hem bayramda iç turizmi hareketlendirmek hem de dış turizmdeki yeni rezervasyonlarla birlikte 2017 umutla baktığımız bir yıl olacak" dedi.

Turizmde pazarın çeşitlendirilmesinin önemine de değinen Bakan Yardımcısı Yayman şöyle devam etti:

"Pazarı çeşitlendirdiğimiz ürünü çeşitlendirdiğimizde işte biliyorsunuz Antalya'mız Hint düğünleri turizmi için çok önemli. Bu yıl bakanımız Numan Kurtulmuş bey eylül ayı içerisinde Çin'e gidecek ve Çin'de Türkiye yılı ilan edilecek. Çin'den hedefimiz bir milyon turistin öncelikle gelmesi. Yine Hindistanlılar ile ilgili düğün turizmi konusunda çok önemli teşebbüslerimiz var. Bu sene inşallah yaraları sarıp gelecek yılda Türk turizminde zirvenin olduğu 50 milyon turist, 50 milyar dolar hedefimize daha emin adımlarla ilerleyeceğiz."

"İç turizm, dönemlere ayrılacak"

Konuşmasında müjde de veren Yayman, turizmi canlandırmak maksadıyla iç turizmi dönemlere ayırıp tatilleri belirli periyotlarda yapmak, diğer taraftan turizmi çeşitlendirmek istediklerini söyledi. Yayman, "Yani deniz, kum, güneşin yanına biraz önce söylediğim yayla turizmini, sağlık turizmini, inanç turizmi, kültür, tarih, jeotermal turizmi, spor turizmi ile bir yandan ürünümüzü ve pazarımızı çeşitlendireceğiz. Sadece Rusya, Almanya değil aynı zamanda Hindistan, Çin ve Arap pazarını inşallah Türkiye'ye getirmek bakımından biz bunları önemsiyoruz. Bütün bu konuların konuşulduğu turizm şurasını kasım ayı içerisinde Ankara'da sayın Bakanımız Numan Kurtulmuş'un başkanlığında Cumhurbaşkanımızın katılımıyla bu sorunların hepsini ele alacağız" dedi.