Avcı, “Çok Kültürlü Toplum ve Turizm” isimli yuvarlak masa toplantısına katılmak için Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi. Nabi Avcı, resmi temaslar için geldiği Bakü’de, Azerbaycan’ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in anıt mezarına gül bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Bakü Şehitler Hiyabanı’nı da ziyaret eden Avcı, Ebedi Ateş anıtına gül bıraktı. Kafkas İslam Ordusu şehitleri anısına yaptırılan Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret eden Avcı, buradaki temsili şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Bakan Nabi Avcı daha sonra “Çok Kültürlü Toplum ve Turizm” isimli yuvarlak masa toplantısına katılmak için şehitlikten ayrıldı.

Kamil Nadirli



