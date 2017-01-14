Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Prof. Dr. Mehmet Orhan Okay’ın vefatı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Orhan Hocamız ilkeli duruşuyla örnek bir hayat sergilemiş, Türk edebiyatına önemli katkılarda bulunmuştur. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, talebelerine, üniversite ve edebiyat camiamıza başsağlığı diliyorum” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Prof. Dr. Mehmet Orhan Okay’ın vefatı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Okay’ın Türk edebiyatına önemli katkılarda bulunan bir isim olduğunu kaydeden Avcı mesajında, “Değerli hocamız Prof. Dr. Mehmet Orhan Okay’ın vefatını öğrenmenin teessürü içindeyiz. Orhan Hocamız ilkeli duruşuyla örnek bir hayat sergilemiş, Türk edebiyatına önemli katkılarda bulunmuştur. Yetiştirdiği talebeleri ve ardında bıraktığı entellektüel miras ile her zaman hayırla yad edilecektir. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, talebelerine, üniversite ve edebiyat camiamıza başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.