Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, Londra’da

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere İngiltere’nin başkenti Londra’ya geldi. Bakan Kurtulmuş, Londra temasları kapsamında turizm açısından büyük öneme sahip 6-8 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek World Travel Market Turizm Fuarının açılışına katıldı. Kurtulmuş, fuar alanındaki Türkiye ve KKTC'nin stantlarını da gezdi. Fuarda vatandaşlarla sohbet eden Bakan Kurtulmuş'a Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç eşlik etti.

Yaklaşık 5 standın yer aldığı fuara, her yıl yaklaşık 50 binin üzerinde turizm profesyoneli ziyaretçi olarak katılıyor. Türkiye, fuarda en büyük stant alanına sahip ülkeler arasında bulunuyor.

Savaş Alp altun

