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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye’nin tanıtımı için Lonely Planet ile iş birliği yapıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının, Türkiye’nin güzelliklerini dünyada daha fazla kişiye duyurmayı amaçlayan çalışmaları devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiyenin tanıtımı için Lonely Planet ile iş birliği yapıyor

08 Kasım 2017 09:43

Bakanlık, sosyal medyadaki uluslararası tanıtım ağı Turkey Home projesi kapsamında, dünyaca ünlü dijital seyahat medyası Lonely Planet’le iş birliği anlaşmasını hayata geçiriyor.

Türkiye’yi dünyaya tanıtmak üzere "Journey Through Turkey" adlı proje kapsamında çekimleri yapılan üç tanıtım filmi, önümüzdeki günlerde, dünyaca ünlü dijital seyahat medyası Lonely Planet’te yayınlanmaya başlayacak.
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde, kültürel, doğal ve tarihi güzellikleri konu edinen üç filmde, tanınmış sunucu ve seyahat blog yazarı Macca Sherifi yaptığı röportajlar ve deneyimleriyle izleyiciyi Türkiye’ye davet edecek.
İstanbul’da sokak lezzetlerini, başlıca Türk yemeklerini ve sürdürülmeye devam eden Osmanlı sanatı çalışmalarını anlatan Macca Sherifi, Kekova’da, Akdeniz’in turkuaz sularında, batık antik kentte kano deneyimlerini izleyicileriyle buluşturacak.

Türkiye’nin eşsiz güzelliklerinin yansıtıldığı görüntülerle eş zamanlı olarak yine Sherifi’nin aktardığı bilgilerle Türkiye’ye gelmeyi planlayanlara önemli ipuçları sunulacak.

On milyondan fazla takipçiye Türkiye tanıtımı

Dünyanın en önemli dijital seyahat medya yapılanmalarından biri olan Lonely Planet’in tüm sosyal medya platformlarında 10 milyonun üzerinde izleyicisi bulunuyor.

Dünyada en fazla etkileşimde bulunan internet platformu olarak Skift ödülünü alan Lonely Planet’in Twitter’da 6.09 milyon, Instagram’da 1.5 milyon ve Facebook’ta 1.7 milyon izleyicisi var.Tanıtma Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen iş birliği çalışmalarında, çekilecek filmler dışında Lonely Planet yazarları tarafından 20’ye yakın makale hazırlanacak, ortak bir yarışma düzenlenecek, İngiltere baskısında dört Türkiye makalesi ve web sayfalarında da Türkiye reklamı yayınlanacak.

Etiketler: Journey Through Turkey, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Lonely Planet, Turkey Home projesi

 

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