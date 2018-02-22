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Kültür ve Turizm Bakanlığından sinema sektörüne büyük destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, animasyon film, belgesel film, kısa film ile senaryo ve diyalog yazım türlerinde 155 projeye 6 milyon 184 bin TL destek sağladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından sinema sektörüne büyük destek

22 Şubat 2018 09:40

Türkiye’de tek sinema fonu olarak animasyon, belgesel, kısa film ile senaryo ve diyalog yazım türlerindeki projelerin hayata geçirilmesine imkân sağlayan Kültür ve Turizm Bakanlığına rekor sayıda başvuru yapıldı. Meslek birliklerinin belirlediği isimler ile alanda seçkin uzmanlar ve akademisyenlerden oluşan 14 kişilik Destekleme Kurulunun toplantısıyla verilen sinema desteklerine bin 440 proje başvurdu. Kurulun bu yılki toplantısında 10 animasyon film yapım projesine 230 bin, 72 belgesel yapım projesine 5 milyon 39 bin, 29 kısa film yapım projesine 407 bin, 44 senaryo ve diyalog yazım projesine de 508 bin lira destek sağlandı. Bakanlığın sektör için büyük önem taşıyan bu destekleri ile yeni ve nitelikli eserlerin üretimine katkı sağlanıyor. Ayrıca animasyon filmler ile kısa filmler desteklenerek genç sinemacıların sektöre adım atmalarına imkân sağlanıyor.

Uzun metraj sinema filmlerinin değerlendirileceği yılın ikinci toplantısı Mart ayında gerçekleştirilecek. Toplantıda uzun metrajlı kurgu film yapım, ilk filmini gerçekleştirecek yönetmen ve yapım sonrası türlerindeki destek başvuruları değerlendirilecek.

Etiketler: destek, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema

 

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