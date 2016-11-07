Kültürel istihdamda olanların yüzde 52,2'sini erkekler, yüzde 47,8'ini kadınlar oluşturdu. Yaş gruplarına göre bakıldığında, kültürel istihdamda olanların yüzde 59,7'si 30-54 yaş grubunda, yüzde 33'ü 15-29 yaş grubunda, yüzde 7,3'ü ise 55 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldı.

Tamamlanan eğitim düzeyine göre incelendiğinde, kültürel istihdamda olanların yüzde 47'si lise altı eğitimli, yüzde 32,3'ü yükseköğretim mezunu ve yüzde 20,7'si lise ve dengi meslek okulu mezunuydu.

Kültürel istihdamda olanların yüzde 76,2'si tam zamanlı çalışırken, yüzde 23,8'i yarı zamanlı çalıştı. Kültürel istihdamda olanların isteki durumlarına bakıldığında, yüzde 64,2'si ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışırken, yüzde 35,8'i işveren, kendi hesabına veya ücretsiz aile işçisi olarak çalıştı.

Kültürel istihdamda yer alan kişilerin haftalık ortalama normal çalışma süresi 40,9 saat oldu.

