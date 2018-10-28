Kulu'da çatı yangını

Yangın, ilçeye bağlı Altılar Mahallesinde müstakil bir evin çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, çatıdan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu ev sahibine bildirdi. Ev sahibi ve mahalleli alevlere müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müstakil evin çatısındaki yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen edilen yangında evin çatısı tamamen yanarken, yaklaşık 30 bin lira maddi zararın meydana geldiği öğrenildi.



Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.