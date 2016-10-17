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Kulu’da odun dükkanında yangın

Konya’nın Kulu ilçesinde bir iş yerinin önünde bulunan odun ve kerestelerin tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kuluda odun dükkanında yangın

17 Ekim 2016 15:35

Yangın, saat 02.00 sıralarında Kulu Kozanlı yolu Yeni Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yakup Samancı’ya ait bir iş yerinin önünde bulunan kereste ve odunlar bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Satılmak üzere iş yerinin önünde bulunan yaklaşık 17 ton kesilmiş odun, çıkan yangında zarar gördü. Yangın, itfaiyenin soğutma çalışmalarının ardından tamamen söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 

Ömer Keleş

Etiketler: Konya, Kulu, odun dükkanı, yangın


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