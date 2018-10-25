Kulu'da park halindeki dolmuşta yangın

Yangın, ilçedeki otogarın parkında bulunan bir dolmuşta çıktı. Edinilen bilgiye göre, otogarın parkındaki park halindeki dolmuşun motor kısmından henüz belirlenemeyen bir sebeple dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar kendi imkanlarıyla yangına müdahale ederek durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta çıkan yangın büyümeden müdahale edilerek söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından ekipler dolmuşta inceleme yaparken, yangının elektrik aksamından çıktığı öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ömer Keleş

