Kulüpler Birliği seçime gidiyor

Mustafa Cengiz'in, olağanüstü seçimli genel kurulda Dursun Özbek'i geçerek başkan olmasının ardından Kulüpler Birliği de yeni başkanını seçmeye hazırlanıyor. Kulüpler Birliği Başkanı Dursun Özbek'in, Galatasaray'da gerçekleşen seçimi kazanamamasının ardından, sarı-kırmızılı kulübü Kulüpler Birliği'nde temsil edemeyecek olması sonrasında, birlik, yapacağı ilk toplantıda yeni başkanını seçmek için adaylarını belirleyecek. Üyelerin özellikle Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil ismi üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi.

Bozhan Memiş

