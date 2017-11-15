Diğer
Kategoriler

Kulüpler Birliği toplantısı başladı !

Kulüpler Birliği’nin aylık olağan toplantısı Maslak’ta bulunan Kulüpler Birliği binasında başladı.

Kulüpler Birliği toplantısı başladı !

15 Kasım 2017 11:36

Kulüpler Birliği Vakfı’nın kasım ayı aylık olağan toplantısı başladı. Maslak’ta bulunan Kulüpler Birliği binasında yapılan toplantıda Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor ve henüz genel kurulu tamamlanmayan Karabükspor’un temsilcileri yer almadı. Kulüpler Birliği Başkanı Dursun Özbek’in yardımcılığını yapan Karabükspor eski başkanı Ferudun Tankut’un yerine Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, başkan yardımcısı olarak toplantıya katıldı.

Toplantının gündeminde video hakem ve yabancı sınırının yanı sıra takımların altyapı yatırımları bulunuyor.

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu - Bora Akyol

 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç