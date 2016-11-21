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Kulüpler Birliği Vakfı’ndan teşekkür

Kulüpler Birliği Vakfı, bugün sabah yapılan 2017-2018 / 2021-2022 futbol sezonları Yayın İhalesi’nin ardından teşekkür mesajı yayımladı.

Kulüpler Birliği Vakfından teşekkür

21 Kasım 2016 15:53

Kulüpler Birliği Vakfı, bugün sabah Türkiye Futbol Federasyonu’nun Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılan 2017-2018 / 2021-2022 futbol sezonları TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devri için düzenlenen ihalenin ardından teşekkür mesajı yayınladı. Vakfın ilk mesajında, "Bugün gerçekleştirilen 2017-2018/2021-2022 Futbol Sezonu Yayın ihalesi’ne şartname alarak ilgi gösteren tüm yayıncı kuruluşlara Kulüpler Birliği Vakfı olarak Türk futboluna ve marka değerine göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ederiz" denildi.

Kulüpler Birliği Vakfın’dan ihaleye katılan kuruluşlara teşekkür
Kulüpler Birliği Vakfı’ndan, yayımlanan ikinci mesajda, "Bugün Türkiye Futbol Federasyonu Riva tesislerinde gerçekleştirilen 2017-2018 - 2021-2022 Futbol Sezonu Yayın ihalesi’ne iştirak eden Türk Futboluna ve dolayısıyla marka değerine değer katma arzusunda bulunan Digiturk ve Turkcell firmalarına Kulüpler Birliği Vakfı olarak Türk futboluna göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Kulüpler Birliği Vakfından Digiturk’e teşekkür
Kulüpler Birliği Vakfı bugün yapılan ihale sonunda ihaleyi alan kuruluş Digiturk’e de teşekkür etti. Mesajda, "Bugün Türkiye Futbol Federasyonu Riva tesislerinde gerçekleştirilen 2017-2018, 2021-2022 Futbol Sezonu Yayın ihalesi’nde vermiş olduğu teklifle ihaleyi kazanan, Türk futbolunun marka değerine, geride kalan 15 yılda olduğu gibi her geçen gün değer katan, her zaman Türk futbolunun yanında olan ve gelişmesinde önemli pay sahibi olan, kulüplerimizin gelir kaynaklarına en önemli katkıyı yapan, çok uzun yıllardır çözüm ortağı olarak yanımızda olan ve aldığı bu yeni ihaleyle olmaya devam edecek olan Digiturk’e Kulüpler Birliği Vakfı ve tüm futbol kulüplerimiz adına teşekkür ederiz" denildi.

Etiketler: Kulüpler Birliği Vakfı, yayın ihalesi


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