Kulüpler Birliği'nden Erdoğan Demirören için taziye mesajı

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede bugün öğle saatlerinde hayatını kaybeden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'in babası Erdoğan Demirören için Kulüpler Birliği'nden başsağlığı mesajı geldi.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın internet sitesinden yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in babası Erdoğan Demirören'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Türk sanayisinde ve iş hayatında önemli bir yeri ve hizmetleri olan merhum Erdoğan Demirören'e Allah'tan rahmet başta Yıldırım Demirören olmak üzere ailesi ve tüm sevenlerine, Kulüpler Birliği Vakfına üye tüm kulüp başkanlarımız adına başsağlığı diliyoruz.