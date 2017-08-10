Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Dursun Özbek oldu

Kulüpler Birliği'nin olağan genel kurulu bugün öğle saatlerinde vakfın Maslak'taki merkezinde gerçekleşti. Yapılan seçim sonrası Göksel Gümüşdağ'dan boşalan başkanlığa Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek getirildi.

Osmanlıspor Kulübü Başkanı Sadık Dik ile birlikte aday olan Dursun Özbek oy çokluğuyla yeni başkan seçildi.

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu ve Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet Ferudun Tankut ise başkan yardımcıları olarak belirlendi.

Bozhan Memiş - Bora Akyol