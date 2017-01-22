KULÜPLER BİRLİĞİ

"Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı'nın Onursal Başkanı İlhan Cavcav'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Türk futboluna uzun zamandır büyük hizmetler veren vakfımızın kurucu başkanlarından İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet ailesine sevenlerine ve Türk futboluna başsağlığı diliyoruz. Hepimizin başı sağolsun.

İlhan Cavcav 1981 yılından bu yana Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün başkanlığı görevini yürütüyordu. 2000 Yılında Kulüpler Birliği Vakfı'nın kurulması için çalışmalar yapan İlhan Cavcav vakfımızın kurucu başkanlarından ve ilk başkanıdır. Vakfımızın kuruluşundan itibaren 2000-2001/2001-2002 ve 2004-2005 yılları arasında 3 yıl süreyle Kulüpler Birliği başkanlığını yürüten İlhan cavcav bu sürede hem vakfımız ve hem de Türk futbolu için önemli adımlar atılmasını sağlamış ve kulüplerimizin birlik ve beraberlik içerisinde çalışabilmesi için çaba göstermiştir. 2013 yılında 4. kez 1 yıl süreyle Kulüpler Birliği Başkanlığını yürüten İlhan Cavcav görevi Göksel Gümüşdağ'a bırakmıştır."

TFF

"Türk futbolunun duayen isimlerinden Kulüpler Birliği Onursal Başkanı ve Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

1978 yılından beri Gençlerbirliği Başkanlığını yürüten Cavcav, 2000-2002, 2004-2005 ve 2013-2014 yıllarında Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinde bulunmuştu. Merhum İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet; ailesi, Gençlerbirliği camiası ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz."

FENERBAHÇE

"Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Sayın İlhan Cavcav’ın, geçirdiği beyin kanaması sonucunda vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Sayın İlhan Cavcav’a Allah’tan rahmet, başta Cavcav Ailesi ve Gençlerbirliği Spor Kulübü olmak üzere merhumun tüm yakınları ve Türk Sporu’na baş sağlığı dileriz."

GALATASARAY

"Amatör futbolcu olarak adım attığı spor camiasında 1975’ten beri yöneticilik yapan, Gençlerbirliği’nin efsane ve duayen başkanı İlhan Cavcav’ın aramızdan ayrıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, acılı ailesine, Gençlerbirliği Camiası’na ve Türk sporuna başsağlığı diliyoruz. Türk futboluna Kulüpler Birliği Başkanı olarak üç farklı dönem hizmet eden, 1977’den Gençlerbirliğine adım atıp 1978’den beri de Başkanlık görevini yürüten İlhan Cavcav, Ankara ekibi ile 2 kez Türkiye Kupası kazanmıştı."

BEŞİKTAŞ

“Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, Türk sporunun önemli bir figürü olmasının yanı sıra, duayen bir spor adamı olarak da tarihe adını yazdırmıştır. Son dönemlerde yaşadığı sağlık sorunlarına karşın, spora hizmete devam etmekten çekinmeyen Cavcav, Gençlerbirliği'ne de hayatını adayarak saygıyı hak etmiştir. Merhum İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Gençlerbirliği camiasına başsağlığı dileriz.”

TRABZONSPOR

"Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav’ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz.Türk futboluna gerek futbolcu gerek yönetici olarak uzun yıllar hizmet eden; 1981’de ikinci kez Gençlerbirliği’nin başına geçtiğinden beri kulübün kurumsal ve sportif gelişimine ömrünü adayan değerli futbol insanı İlhan Cavcav’ı Türk spor kamuoyu asla unutmayacaktır. Sayın İlhan Cavcav’a Allah’tan rahmet, başta Gençlerbirliği Spor Kulübü olmak üzere, ailesi, sevenleri ve spor camiamıza başsağlığı diliyoruz."

MEDİPOL BAŞEKŞEHİR

"Türk futbolunun duayeni, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı, hepimizin İlhan Abisi İlhan Cavcav’ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Türk futboluna kazandırdığı futbolcuların yanı sıra, köklü Gençlerbirliği Kulübü ilelebet onun eseri olarak yad edilecektir. Futbolumuzun başı sağolsun"

OSMANLISPOR

"Türk futbolunun duayen isimlerinden İlhan Cavcav’ın vefat ettiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına ve Gençlerbirliği camiasına başsağlığı dileriz"