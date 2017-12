Kuma getirmek isteyen kocasını kızgın yağ ile yakmış

Edinilen bilgiye göre, 25 yıl önce evlenen Menderes C. ve Nuray C.'nin iki çocuğu oldu. İddiaya göre, Menderes C. iki yıl önce Derya Ç. isimli bir kadınla sevgili oldu. Bu durumu öğrenen Nuray C. sürekli eşiyle tartışmaya başladı. 13 Aralık Çarşamba günü akşam da, Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi 581 Sokak'ta evde Menderes C., sevgilisini eve kuma olarak getireceğini söyledi.

Bu duruma sinirlenen ve kocasını bir türlü ikna edemeyen kadın sabah kalkarak tencerede ısıttığı kızgın yağı uyuyan kocasının üzerine döktü. Acıyla uyunan koca mutfağa koşup bıçak alarak karısına saldırdı. Kadın da kendini korumak için mutfaktan bıçak aldı. Ancak koca karısının boğazını kesti. Kadının çığlığı üzerine komşuları eve gelip olayı görünce hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Nuray C.'yi Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne; Menderes C.'yi ise Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Ameliyata alınan Nuray C.’nin sağlık durumunun ağır olduğu, yoğun bakımda hala tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan kocanın da Adana Şehir Hastanesi'nde yanık ünitesindeki tedavisi sürüyor. Karı ve kocanın tedavileri bittikten sonra her kisinin de zanlı ve mağdur olarak ifadeleri alınıp adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Fatih Keçe