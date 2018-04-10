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Kumar borcunu kapatmak için silahla market soydu

Antalya’da kumar borcunu kapatmak için bir market zincirinden kuru sıkı silahla 880 TL gasp ettiği ileri sürülen genç yakalandı.

Kumar borcunu kapatmak için silahla market soydu

10 Nisan 2018 14:42
Kumar borcunu kapatmak için silahla market soydu - Tıkla İzle

Olay, 15 gün önce Kepez ilçesi Baraj Mahallesi 3350 Sokak üzerindeki bir zincir market şubesinde kapanış saatine yakın yaşandı. Edinilen bilgiye göre, market çalışanlarının gasp ihbarı üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, marketteki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler kafasındaki kaskla market içinde saatler öncesinde keşif yapan şahsın olay saatinde ise yine kaskla gelip depodan girerek, kuru sıkı silah göstermek suretiyle kasiyerden 880 TL gasp ettiğini belirledi. Bölgede onlarca kamerayı izleyen ekipler şüphelinin kullandığı motosiklet ve kaskındaki kuru kafa çıkartmasından iz sürmeye başladı. Şüpheli Ö.K. (25) aynı mahalledeki ikametinde gözaltına alındı.

Kumar borcunu ödeyemedi

Ö.K.’nın evli olduğu ve bir süre önce Kepez ilçesinde merdiven altı kumara alıştığı ve çok miktarda borçlandığı öğrenildi. Borçlarının bir bölümünü eşinin kolundaki altınları satıp kapattığı ileri sürülen Ö.K.'nın alacaklılarının sıkıştırması üzerine çıkmaza girdiği, olay günü kuru sıkı silah aldığı ve marketten 880’TL’lik gasp olayını gerçekleştirdiği iddia edildi.  

İsa Akar

Etiketler: antalya, kumar borcu

 

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